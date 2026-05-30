Cobro de extorsión vuelve a sembrar miedo en el transporte público capitalino

Tegucigalpa, Honduras.- Varios puntos de taxi de Tegucigalpa suspendieron temporalmente sus funciones luego de denuncias sobre estructuras criminales que retomaron amenazas y acciones extorsivas contra el sector transporte. Hasta el momento, la medida afecta a rutas que van desde el centro de la capital hacia sectores como la colonia Kennedy y el barrio Buenos Aires, donde los transportistas decidieron detener labores por temor a ser atacados. La decisión surgió después del asesinato de Pedro Rafael Servellón Padilla, conductor del punto de taxis del barrio Buenos Aires, quien perdió la vida de forma violenta el pasado jueves 28 de mayo.

Muchos taxistas han preferido no brindar declaraciones públicas por razones de seguridad, sin embargo, la ausencia de unidades en varios de estos puntos refleja el temor que viven actualmente estos conductores. La situación también ha generado preocupación entre los usuarios, quienes aseguran sentirse inseguros ante los repetidos hechos de violencia que golpean al transporte público en la capital. “Ya uno no anda tranquilo en las calles, no hay seguridad, aunque uno no ande en cosas malas, pero la inseguridad es terrible”, expresó Lizeth Castro, usuaria frecuente del transporte público en la capital.

Transporte público vuelve a ser golpeado por la violencia

La extorsión continúa siendo una de las principales amenazas para conductores del transporte público, quienes durante años han denunciado cobros ilegales, amenazas y ataques por parte de grupos criminales. La paralización parcial de algunas rutas complica la movilización de miles de capitalinos que dependen diariamente del servicio para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio u otros compromisos. La incertidumbre entre los conductores ha aumentado tras el reciente crimen, mientras varios puntos permanecen con operaciones reducidas o suspendidas. Cabe destacar que, este problema no solo afecta a los taxistas, sino también a los conductores de buses. Hace menos de un mes, un aproximado de 60 unidades con ruta hacia Tiloarque paralizaron sus servicio por la misma razón. Los transportistas deunciaron haber recibido mensajes intimidatorios y advertencias violentas, en los que exigían grandes sumas de dinero para dejarlos trabajar tranquilamente en su ruta.

Policía intensifica operativos en puntos estratégicos

Ante la situación, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) afirmó que ya reforzó los operativos de seguridad en distintos sectores de la capital y otras zonas del país. Según información policial, los agentes mantienen presencia en terminales, puntos de abordaje y corredores utilizados por el transporte público, además de realizar patrullajes y labores de vigilancia en áreas consideradas de mayor incidencia.