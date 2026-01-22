Por extorsión paralizan unidades de la ruta 2 del transporte urbano en San Pedro Sula

Ante el riesgo inminente, los transportistas decidieron paralizar las operaciones como medida preventiva para salvar la vida del personal y de los usuarios. La situación complicó dificultades de movilidad para cientos de ciudadanos que dependen de un diario de esta ruta para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas.

San Pedro Sula, Honduras.- El servicio de la ruta 2 del transporte urbano de San Pedro Sula fue suspendido la mañana de este jueves, luego de que conductores y ayudantes recibieran amenazas de extorsión y se reportara un intento de atentado contra las unidades, lo que encendió las alertas entre el gremio.

Este nuevo hecho se suma a la crisis que enfrenta el transporte urbano en la ciudad industrial, ya que días atrás la ruta 1 también dejó de circular por amenazas similares, vinculadas a exigencias económicas por parte de estructuras criminales.

En el caso de la ruta 1, las unidades que cubren sectores como la colonia Renacer y La Catul suspendieron el servicio el pasado 12 de enero, tras recibir mensajes intimidatorios que advertían sobre posibles ataques si no se cumplían las demandas de extorsión.

Los transportistas afectados señalaron que la decisión fue tomada luego de recibir reiteradas amenazas anónimas, lo que generó un ambiente de temor generalizado. “Es una situación complicada no solo para nosotros, sino para la población que depende de estas rutas, especialmente porque conectan con zonas clave como el Hospital Mario Catarino Rivas”, expresó uno de los conductores.

La problemática se agravó a inicios de enero, cuando un motorista fue asesinado a balazos mientras realizaba su jornada laboral, hecho que marcó la primera paralización del servicio en lo que va del año.