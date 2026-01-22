Cámaras captan a hombre que abusó y mató a Yexelia Ramos antes de entrar a cuartería

El dantesco crimen de la menor Yexelia Ramos fue captado por cámaras de vigilancia en la zona cercana a su vivienda, donde se muestra al presunto agresor de ella. ¿De quién se trata? Aquí los detalles.
La muerte de Yexelia Ramos, de 15 años, ocurrida el martes -20 de enero- quedó registrada parcialmente por cámaras de vigilancia ubicadas en las cercanías de su vivienda, en el barrio Torondón, de Comayagua,
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que las cámaras de videovigilancia cercanas al inmueble se han convertido en una de las principales herramientas para reconstruir los hechos y establecer quiénes ingresaron y salieron de la cuartería el día del crimen.
La Policía Nacional informó que ya tiene identificado al presunto responsable del crimen, quien sería un joven residente del mismo sector donde ocurrieron los hechos, según confirmó el vocero policial de la región de Comayagua, Marco Antonio López.
"Ya plenamente identificado el supuesto responsable de haber cometido el abominable hecho en contra de una niña de 15 años. Este individuo es de 22 años, hondureño originario de ahí mismo, donde se protagonizó el delito", manifestó.
En el video se observa al presunto agresor momentos antes de ingresar a la cuartería donde fue hallada sin vida.
Yexelia Ramos era originaria de la comunidad de Las Lajas, en el departamento de Comayagua, y, según personas cercanas, se dedicaba a atender una tienda ubicada en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen.
De acuerdo con información preliminar brindada por las autoridades, el cuerpo de la adolescente presentaba evidentes signos de abuso sexual y tortura extrema, presuntamente provocados con arma blanca.
Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento cadavérico y recolectar indicios que permitieran fortalecer la investigación.
Las autoridades continúan con las labores de búsqueda para lograr la captura del sospechoso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a su localización.