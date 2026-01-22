Un arma vincula a cartel con masacre en gimnasio de Morazán, Yoro

San Pedro Sula, Honduras.- Un peritaje balístico-forense realizado por el Ministerio Público confirmaría que una de las pistolas decomisadas a seis supuestos integrantes del cartel del Atlántico pertenecía a Óscar Roberto Melara Botto, alias el Pollo, asesinado junto a sus tres guardaespaldas el pasado 10 de noviembre en Morazán, Yoro, en un gimnasio. Este hallazgo vincula de manera directa, según los fiscales, a Anzony Alfredo Rodríguez Lanza, Carlos Asunción Martínez Rodríguez, Juan Carlos Castellanos Villeda, Osman Aníbal Contreras Martínez, Frelin Darío Arita Roque y Elmer Moisés Suazo con el homicidio de Melara Botto y de tres de sus trabajadores, lo que consolida las líneas de investigación que apuntan a su participación en el cuádruple crimen.

Los supuestos integrantes de la estructura criminal fueron capturados por la Dirección Antimaras y Pandillas el pasado 15 de enero en el barrio El Benque de esta ciudad, tras trabajos de inteligencia que los vinculaban con varios homicidios, entre ellos el ocurrido en Morazán, Yoro. Las investigaciones realizadas a algunas de las armas decomisadas a peritaje forense para determinar su posible participación en distintos hechos criminales. Fue durante ese proceso que se descubrió que una de las pistolas era propiedad de alias el Pollo, lo que llevó a la Fiscalía a sostener que los ahora detenidos se apropiaron del arma tras perpetrar el ataque. delinquir. Ahora, la acusación podría ampliarse con el delito de asesinato.