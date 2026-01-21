  1. Inicio
Asesinan a un abogado dentro de su propio bufete en Comayagua

Los malhechores le dispararon cuando el abogado estaba entrando al bufete, luego huyeron de la zona en motocicleta, según informaron

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 14:13
El fallecido fue identificado como Salvador Maradiaga, quien era un conocido profesional del derecho en la zona.

 Foto: Cortesía redes sociales

Comayagua, Honduras.-Un abogado fue asesinado la tarde de este miércoles 21 de enero, dentro de su propio bufete ubicado en el barrio San Sebastián de Comayagua, en la zona central de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el abogado estaba ingresando a su bufete cuando al menos dos sujetos armados llegaron al lugar y lo atacaron a disparos.

Su cadáver quedó en una esquina de una oficina con varios impactos de bala en el cuerpo. Los malhechores huyeron de la zona en motocicleta.

Los agentes policiales llegaron a la zona luego de una denuncia de los vecinos, quienes escucharon la ráfaga de disparos.

Las autoridades acordonaron la escena y comenzaron con las pesquisas del caso que ha conmocionado a los vecinos de la colonia San Sebastián.

El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue de la zona para realizar el proceso de autopsia, para luego ser entregado a sus familiares.

Redacción web
