Asesinan a un abogado dentro de su propio bufete en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un abogado fue asesinado la tarde de este miércoles 21 de enero, dentro de su propio bufete ubicado en el barrio San Sebastián de Comayagua, en la zona central de Honduras.

El fallecido fue identificado como Salvador Maradiaga, quien era un conocido profesional del derecho en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el abogado estaba ingresando a su bufete cuando al menos dos sujetos armados llegaron al lugar y lo atacaron a disparos.

Su cadáver quedó en una esquina de una oficina con varios impactos de bala en el cuerpo. Los malhechores huyeron de la zona en motocicleta.