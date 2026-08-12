Honduras será sede del encuentro internacional de investigadores agrícolas

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) anunciaron que Honduras será el país anfitrión de la 68ª edición de la Reunión Anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA), que se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en la ciudad de Tela, Atlántida. Bajo el lema "Manos a la tierra, alimentos en la mesa", el encuentro reunirá a investigadores, técnicos, académicos, productores y representantes de organismos nacionales e internacionales, con el propósito de compartir conocimientos, fortalecer la cooperación científica e impulsar el desarrollo agropecuario de la región. El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, destacó que: "este no es un evento más: es el congreso científico agropecuario más antiguo y consolidado de la región, con más de seis décadas fortaleciendo la investigación en Centroamérica y el Caribe".

"Este evento es el más importante para revelar los resultados más importantes en materia de producción" destacó el funcionario. "Que Honduras sea la sede refleja la confianza de la comunidad científica regional en nuestro país y en el trabajo que como Secretaría se ha impulsado", destacó el titular de la SAG. Por su parte, José Virgilio García, director Dirección de Ciencia y Tecnología (Dicta) dijo que "esté evento es transcendental porque Honduras reunirá a científicos, productores y comercializadores y es de mucha importancia para los productores". De allí podamos sacar la información y trasladarla a los diferentes sectores para mejorar la producción", destacó el titular de Dicta. En tanto, Miguel Bonilla, director de Funder, resaltó que esté evento "se ha desarrollado en 68 oportunidades a nivel latinoamericano y se han incorporado a científicos de alto nivel". "Vamos a liderar una de las mesas de este evento y vamos apoyar el desarrollo para que sea un éxito", detalló Bonilla.

La actividad, que se ha consolidado a lo largo de más de seis décadas como uno de los espacios científicos más importantes para el sector agroalimentario centroamericano, convocará este año a delegaciones de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como del Caribe, con la participación de Belice, Cuba y República Dominicana. Entre los países invitados figuran Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, España, Países Bajos, Suiza y Taiwán China, entre otros, lo que confirma el alcance internacional que ha alcanzado el programa. Durante los cinco días de actividades, los participantes tendrán acceso a charlas magistrales impartidas por especialistas de la región y de países cooperantes, además de cursos cortos orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas.