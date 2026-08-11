Activan medidas de protección a periodistas que denunciaron a Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuatro periodistas que denunciaron al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, permanecerán bajo medidas de protección.

Las medidas de seguridad fueron adoptadas este 11 de agosto, luego de que la Secretaría de Derechos Humanos avanzara en la solicitud de protección presentada por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) a favor de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.

El director de Joprodeh, Jorge Jiménez, explicó que el mecanismo de protección tomó los testimonios de los periodistas implicados, y emitió las actuaciones correspondientes para incorporar a los periodistas al esquema de seguridad.

“El mecanismo de protección ya procedió en la primera etapa, que fue la toma de testimonios, por lo que ya se dictaron medidas de protección a los cuatro periodistas”, explicó Jiménez.

El director de Joprodeh también agregó que la decisión se adoptó tras una valoración inicial de la situación de los beneficiarios; "a primera vista existe un riesgo significativo que llevó al mecanismo a tomar la decisión de darle admisión a los cuatro periodistas”, aseguró.