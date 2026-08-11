Activan medidas de protección a periodistas que denunciaron a Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuatro periodistas que denunciaron al exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, permanecerán bajo medidas de protección.
Las medidas de seguridad fueron adoptadas este 11 de agosto, luego de que la Secretaría de Derechos Humanos avanzara en la solicitud de protección presentada por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) a favor de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
El director de Joprodeh, Jorge Jiménez, explicó que el mecanismo de protección tomó los testimonios de los periodistas implicados, y emitió las actuaciones correspondientes para incorporar a los periodistas al esquema de seguridad.
“El mecanismo de protección ya procedió en la primera etapa, que fue la toma de testimonios, por lo que ya se dictaron medidas de protección a los cuatro periodistas”, explicó Jiménez.
El director de Joprodeh también agregó que la decisión se adoptó tras una valoración inicial de la situación de los beneficiarios; "a primera vista existe un riesgo significativo que llevó al mecanismo a tomar la decisión de darle admisión a los cuatro periodistas”, aseguró.
Analizarán niveles de riesgo
La directora de Asopodehu, Dina Meza, explicó que ambas organizaciones solicitaron las medidas de protección debido a los señalamientos realizados durante el proceso judicial.
“Solicitamos medidas de protección para ellos; desde que el caso es contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, pone a los implicados en una situación de grave riesgo y por eso el Estado tiene la obligación de protegerlos”, señaló Meza.
Meza indicó que, tras el fallo en beneficio de los comunicadores, las medidas provisionales serán revisadas mediante la Unidad de Análisis de Riesgo y un comité técnico, instancia que presentará los hallazgos sobre el riesgo de cada persona para determinar las acciones de protección.
"El comité técnico está integrado por instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), la Dirección General del Sistema de Protección y la Fiscalía de Derechos Humanos, también participan la Policía Nacional y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) como observadores", explicó Meza.
Acusación
Roosevelt Hernández enfrenta una acusación por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
La acusación surgió por publicaciones difundidas en el periódico digital de las Fuerzas Armadas. El 26 de mayo de 2025, ese medio publicó una portada en la que calificó a los tres comunicadores como “sicarios de la verdad” y dedicó cinco páginas a descalificarlos.
El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal el 29 de julio por los ataques señalados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La audiencia de declaración de imputado estaba prevista para el 7 de agosto, pero fue reprogramada para el 19 de agosto.
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que las medidas deberán definirse conforme al análisis de riesgo que realice el mecanismo, mientras continúa el proceso judicial contra Hernández en esta etapa del proceso judicial.