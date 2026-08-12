Ana García: “El procurador está promoviendo la detención ilegal de Juan Orlando”

Tegucigalpa, Honduras.- Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, cuestionó las declaraciones del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, y lo acusó de difundir información falsa sobre las condiciones en las que podría permanecer detenido su esposo. García afirmó que Aspra utilizó una entrevista con la cadena internacional CNN para presentar, según su valoración, una versión que no corresponde con lo ocurrido durante la audiencia de declaración de imputado celebrada el pasado 3 de agosto. Además, negó que la defensa haya solicitado el traslado de Hernández a la Dirección de Fuerzas Especiales, conocida como “Cobras”, al sostener que esas instalaciones no reúnen las condiciones para funcionar como un centro penitenciario.

“Quiero hablar como esposa, que siente nuevamente un atropello del Estado, el procurador Aspra es representante del Estado.. él miente, y se lo puedo decir en su cara, porque estuve en la audiencia, donde él no estuvo”, aseguró García. La ex primera dama sostuvo que le resulta preocupante que el representante del Estado plantee acciones que, a su criterio, podrían afectar las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia de Hernández. “Me extraña sobremanera cómo él quiere incluso fomentar una violación a los derechos, a la garantía del debido proceso, a incluir en el sistema de justicia, pero sobre todo la violación que hizo a la garantía de inocencia de mi esposo, cuando se atrevió a acusarlo de cosas que son absolutamente falsas y que han quedado demostradas”, apuntó.

García cuestiona posible traslado

La esposa de Hernández aseguró que Aspra no estuvo presente en la audiencia de declaración de imputado del 3 de agosto, aunque confirmó la participación de representantes de la Procuraduría General de la República. “El procurador no estuvo en la audiencia pasada, pero sus procuradores sí estuvieron, y le deben de haber hecho llegar el informe de Conaprem, donde decía claramente que no hay ningún centro de detención que pueda tener la garantía de seguridad para mi esposo”.

Según García, ese informe contradice las declaraciones que, de acuerdo con su versión, el procurador realizó posteriormente durante una entrevista con CNN. La esposa del expresidente insistió en que la defensa nunca planteó que Hernández fuera trasladado a las instalaciones de las Fuerzas Especiales y cuestionó que se presente esa posibilidad como parte de las solicitudes realizadas ante el juzgado. “Y él ayer en CNN a nivel internacional pretendió hacer creer una mentira, porque jamás se pidió que él fuera llevado a Cobras, donde no tiene, quiero repetirlo, no es un lugar de detención, él está promoviendo una detención ilegal”, aseguró.

Hernández enfrenta audiencia inicial

Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, compareció este miércoles 12 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia para enfrentar la audiencia inicial en el proceso que se le sigue por los delitos de lavado de activos y fraude, vinculados al caso Pandora II.