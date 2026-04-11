Alcaldía multará con fotografías a conductores mal estacionados en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que se aplicarán sanciones a través de fotografías a los vehículos mal estacionados en la ciudad capital hondureña.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que la implementación de este sistema no será inmediata, ya que se priorizará un proceso de adaptación ciudadana antes de comenzar a aplicar multas.

“Nosotros no creemos en las chachas (esposas); creemos en el orden y en el respeto a la ley. Si usted decide estacionarse en un lugar prohibido, debe saber que habrá consecuencias, pero primero vamos a educar a la población”, expresó el edil capitalino.

Zelaya detalló que, en esta primera etapa, no se aplicarán sanciones económicas. En su lugar, se desarrollará una campaña intensiva de concientización para informar a los conductores sobre las zonas permitidas y restringidas para estacionarse.

“No vamos a comenzar multando de inmediato; queremos que la gente entienda las reglas, que conozca dónde puede y dónde no puede parquearse, porque esto también es un tema de cultura ciudadana”, puntualizó.