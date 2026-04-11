Alcaldía multará con fotografías a conductores mal estacionados en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que se aplicarán sanciones a través de fotografías a los vehículos mal estacionados en la ciudad capital hondureña.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que la implementación de este sistema no será inmediata, ya que se priorizará un proceso de adaptación ciudadana antes de comenzar a aplicar multas.
“Nosotros no creemos en las chachas (esposas); creemos en el orden y en el respeto a la ley. Si usted decide estacionarse en un lugar prohibido, debe saber que habrá consecuencias, pero primero vamos a educar a la población”, expresó el edil capitalino.
Zelaya detalló que, en esta primera etapa, no se aplicarán sanciones económicas. En su lugar, se desarrollará una campaña intensiva de concientización para informar a los conductores sobre las zonas permitidas y restringidas para estacionarse.
“No vamos a comenzar multando de inmediato; queremos que la gente entienda las reglas, que conozca dónde puede y dónde no puede parquearse, porque esto también es un tema de cultura ciudadana”, puntualizó.
Actualmente, las acciones educativas ya se ejecutan en puntos críticos de la ciudad, como el bulevar del Norte, donde las autoridades iniciaron un orden sobre los vehículos mal estacionados sobre la mediana.
“En lugares como el bulevar del Norte ya estamos trabajando con personal que orienta a los conductores, entregando información y explicando las normas, sin necesidad de imponer sanciones en esta etapa inicial”, aseguró el alcalde.
“Queremos que la población tenga claro que esto no es una medida recaudatoria, sino un esfuerzo por ordenar la ciudad y mejorar la movilidad para todos los capitalinos”, subrayó el funcionario.
De acuerdo con las autoridades, este proceso educativo tendrá una duración aproximada de entre cuatro y seis meses, tiempo en el que se espera generar un cambio en los hábitos de los conductores.
“Después de este periodo de concientización, sí vamos a comenzar a aplicar las multas a través de fotografías, porque ya no habrá excusas para incumplir la normativa”, advirtió Zelaya.
El alcalde hizo un llamado a los medios de comunicación para sumarse a la difusión de esta iniciativa, con el objetivo de lograr un mayor alcance en la población.
“Necesitamos el apoyo de los medios para que este mensaje llegue a todos los rincones de la ciudad y así construir una cultura de respeto y orden en nuestras calles”, concluyó el edil.