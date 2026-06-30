Nasry Asfura felicita a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó en las últimas horas a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú, luego de que las autoridades electorales de ese país confirmaran su victoria en la segunda vuelta presidencial tras concluir el escrutinio oficial de las actas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario hondureño expresó sus mejores deseos para la nueva gobernante peruana y manifestó su confianza en que su administración contribuirá al bienestar y desarrollo del pueblo de Perú.

"Extiendo mis más sinceras felicitaciones a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales del Perú. Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo y estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano", expresó Asfura.