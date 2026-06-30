Nasry Asfura felicita a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó en las últimas horas a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú, luego de que las autoridades electorales de ese país confirmaran su victoria en la segunda vuelta presidencial tras concluir el escrutinio oficial de las actas.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario hondureño expresó sus mejores deseos para la nueva gobernante peruana y manifestó su confianza en que su administración contribuirá al bienestar y desarrollo del pueblo de Perú.
"Extiendo mis más sinceras felicitaciones a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales del Perú. Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo y estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano", expresó Asfura.
El jefe de Estado también reiteró la disposición de Honduras de continuar fortaleciendo la relación bilateral con la nación sudamericana.
"Desde Honduras reafirmamos nuestra voluntad de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones", añadió.
El mensaje de Asfura se suma a las felicitaciones enviadas por otros líderes de la región, luego de que Keiko Fujimori fuera declarada presidenta electa de Perú tras imponerse en una de las contiendas más reñidas de la historia reciente del país. La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, superando por 49,641 sufragios a su rival, Roberto Sánchez.
Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de Perú el próximo 28 de julio, fecha en la que comenzará un mandato marcado por el desafío de impulsar la estabilidad política y enfrentar los principales problemas económicos y de seguridad que afectan al país.