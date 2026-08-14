Operación Sonrisa realizará 80 cirugías gratuitas de labio y paladar hendido en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 80 pacientes podrán acceder a cirugías gratuitas de labio y paladar hendido durante una jornada que Operación Sonrisa desarrollará en Tegucigalpa del 24 al 28 de agosto. Antes de las intervenciones se realizará una jornada de evaluaciones médicas el 22 de agosto en el Nacional de Ingenieros Coliseum, donde serán valorados los pacientes que podrán ser incluidos en el programa quirúrgico. Las evaluaciones comenzarán a las 7:00 de la mañana, por lo que la organización pidió a las familias acudir con tiempo y llevar los documentos de identificación correspondientes.

La brigada contempla realizar las 80 cirugías en un período de cinco días, como parte de las jornadas que Operación Sonrisa desarrolla para atender a pacientes con esta condición. “Esta brigada es muy grande, estamos dispuestos para 80 cirugías, 80 cirugías en cinco días”, informó Jeanie Barjum, directora ejecutiva de Operación Sonrisa. En esta ocasión, la jornada atenderá a pacientes de hasta 17 años, debido a que los procedimientos se realizarán con apoyo del Hospital María, un centro asistencial especializado en atención pediátrica. Las familias interesadas deberán llevar a los pacientes a la jornada de evaluación, donde se determinará quiénes cumplen con las condiciones necesarias para acceder posteriormente a la cirugía.