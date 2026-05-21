Hospital María superó las 446 mil consultas y 18 mil cirugías en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de niños hondureños encontraron alivio, atención médica y una nueva oportunidad de vida en el Hospital María de Especialidades Pedriátricas durante 2025. Entre pasillos, quirófanos y salas de consulta, el hospital cerró el año con cifras récord en atención médica infantil, reveló su informe anual de Rendición de Cuentas. Las autoridades hospitalarias explicaron cómo fueron utilizados los fondos asignados por el Estado y los recursos obtenidos mediante donaciones y convenios administrados por la Fundación Amigos del Hospital María. En el balance anual, el centro asistencial informó que realizó 18,261 cirugías durante 2025, cifra que calificó como histórica para la institución pediátrica.

Asimismo, detalló que brindó 446,253 consultas externas y más de 2.2 millones de atenciones en servicios de apoyo, además de superar los 15,000 egresos hospitalarios. Actualmente, el Hospital María cuenta con 12 especialidades médicas, 23 consultorios y nueve quirófanos, donde atiende casos complejos en distintas áreas pediátricas. Entre los servicios que ofrece destacan cirugía reconstructiva, dermatología, endocrinología, gastroenterología, inmunología y alergias, así como nefrología. También dispone de áreas complementarias como cuidados intensivos, infectología, radiología, neurofisiología y cuidados paliativos. Según el informe presentado, durante el último año atendieron a más de 6,587 pacientes nuevos. La conferencia reunió a representantes del Congreso Nacional, cuerpo diplomático, universidades, organizaciones de sociedad civil y autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).

El 87% de los fondos proviene de convenios con Salud

Las autoridades hospitalarias informaron que durante 2025 la institución manejó ingresos por 474 millones de lempiras. De ese total, el 87% provino de convenios directos con la Sesal, mientras que el resto corresponde a aportes no monetarios, donaciones, eventos y alquileres impulsados por el hospital. Según detallaron, el 38% del presupuesto se destinó al pago del personal médico y administrativo especializado que labora en el centro asistencial. Otro 25% fue utilizado para la compra de materiales y suministros necesarios para garantizar el funcionamiento hospitalario. Mientras que, el resto de los recursos se distribuyó en bienes capitalizables, impuestos y otros gastos operativos. Durante el evento, Jacqueline Flefil, gerente general del Hospital María Especialidades Pediátricas, expresó que: “Es de mucha satisfacción y orgullo, 11 años de estar al servicio de la niñez hondureña".