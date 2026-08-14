Selena Gómez y su madre enfrentan demanda por presunto fraude

Estados Unidos.- Varios inversores de 'Wondermind', la startup sobre salud mental que lidera la popular cantante estadounidense Selena Gómez, demandaron a la estrella del pop, alegando que fueron engañados, informan medios locales. 'Wondermind' fue lanzado en 2021, con Gómez como cofundadora, "directora de impacto" y jefa de marketing, según la demanda registrada en una corte federal. La plataforma multimedia fue diseñada para brindar a los usuarios "formas fáciles y prácticas de priorizar su bienestar mental cada día", según su sitio web, que invita a los visitantes a suscribirse a un boletín informativo, aclara el medio estadounidense.

Cinco inversores declararon en la demanda que invirtieron 1,2 millones de dólares en 2022, esperando que Gomez aprovechara su fama y su enorme popularidad en redes sociales para impulsar la empresa. Según la denuncia, se hizo creer a los inversores que se crearía una innovadora aplicación de 'Wondermind', se cerrarían acuerdos publicitarios y que ya se estaban preparando reportajes con celebridades. En cambio, se alega en la denuncia que, "durante tres años, mientras la empresa se desmoronaba silenciosamente, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros habló con los inversores". La denuncia también afecta a Mandy Teefey, madre de Gomez y codirectora ejecutiva, y a su exsocia, Daniella Pierson. Todas están siendo demandadas por fraude de valores, fraude según el derecho consuetudinario, incumplimiento de contrato y otros cargos. Los demandantes buscan recuperar sus inversiones, así como obtener una indemnización por daños y perjuicios y el pago de los honorarios de sus abogados, agrega CNN.