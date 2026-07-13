La madre de Selena Gómez desata la polémica con una publicación sobre sus hijas

La publicación, subida el domingo en Instagram, incluía una selfie de las dos hermanas frente al espejo, además de varias imágenes con frases y memes. En el pie de foto, Teefey describió a sus hijas como "mis mayores logros" y agregó una serie de comentarios sobre su rol como madre, entre ellos una mención a sentirse descartada por ellas en ciertos momentos.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mandy Teefey , madre de Selena Gómez , protagonizó una nueva polémica en redes sociales luego de compartir un carrusel de fotos y frases sobre la actriz y su hermana menor, Gracie Elliott Teefey , de 13 años.

El contenido del carrusel también incluía una imagen de un muñeco dentro de un basurero junto a un texto sobre "manejar el negocio" que ella misma dice haber creado, y otra lámina con la frase "ella superó lo que la agotaba" en formato de letrero de neón.

La publicación no tardó en generar comentarios divididos. Varios usuarios cuestionaron la decisión de exponer un asunto familiar en una red social tan expuesta, mientras que otros salieron en defensa de Teefey y destacaron su labor como madre de dos hijas reconocidas públicamente.

Ante los señalamientos, Teefey respondió directamente a uno de los comentarios más críticos, en el que se le pedía hablar en privado con su hija en lugar de generar controversia pública. La empresaria contestó que se trataba simplemente de un chiste habitual entre madres y pidió a los usuarios que no le dieran mayor importancia.

Teefey, de 50 años, es cofundadora junto a Gómez de la organización de salud mental Wondermind, creada en 2022, y actualmente se desempeña como CEO de la compañía. La madre de la actriz también estuvo presente en la boda de Gomez con el productor Benny Blanco, celebrada en septiembre pasado, evento al que asistieron figuras como Taylor Swift, Paris Hilton y Ed Sheeran.