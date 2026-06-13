Selena Gomez presume su amor por su esposo Benny Blanco con fotografías inéditas

Selena Gomez volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal.
La cantante y actriz compartió en Instagram una emotiva publicación dedicada a su esposo, el productor musical Benny Blanco, con quien contrajo matrimonio en 2025.
La artista publicó un carrusel de fotografías inéditas que recopilan algunos de los recuerdos más especiales de la pareja.
Entre las imágenes aparecen instantáneas de viajes, momentos cotidianos, celebraciones familiares y escenas de su boda, ofreciendo a sus seguidores una mirada íntima a la vida que construyen juntos.
"Distance means so little when someone means so much..." ("La distancia significa muy poco cuando alguien significa tanto"), escribió Gomez junto a la publicación, una frase que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores.
El mensaje hace referencia a la separación temporal que enfrenta la pareja debido a sus compromisos profesionales, ya que la intérprete se encuentra en Londres trabajando en nuevos proyectos.
El álbum fotográfico no tardó en generar miles de reacciones y comentarios. Una de las imágenes más comentadas muestra a Benny Blanco besando cariñosamente el pecho de Selena durante una cena, una fotografía que muchos fanáticos calificaron como una de las más íntimas que la pareja ha compartido públicamente.
Además de las escenas románticas, la publicación incluyó fotografías espontáneas de ambos disfrutando de su tiempo juntos, así como algunos recuerdos personales que reflejan la complicidad y cercanía que han cultivado desde el inicio de su relación.
La respuesta de Benny Blanco tampoco pasó desapercibida. El productor comentó la publicación con un mensaje cargado de humor y afecto.
"Wait. I need that cowboy outfit back" ("Espera, necesito que me devuelvan ese traje de vaquero"), escribió.
Desde que hicieron pública su relación, Selena Gomez y Benny Blanco se han convertido en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento.
Tras su boda, ambos han compartido diversos momentos de su vida matrimonial, aunque suelen mantener buena parte de su intimidad lejos de los reflectores.
Con esta nueva publicación, la estrella de Only Murders in the Building dejó claro que, pese a la distancia y las exigencias de sus respectivas carreras, el romance continúa fortaleciéndose, despertando el entusiasmo de los fanáticos que siguen cada paso de su historia de amor.
Por lo visto, la historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco continúa conquistando las redes sociales.