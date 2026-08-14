Buscan a Stephanie López, desaparecida en La Lima; la obligaron a subir a un carro

Cortés, Honduras.- ¿La has visto? Stephanie López, de 18 años, fue reportada como desaparecida la noche del miércoles -12 de agosto- en La Lima, Cortés.

La joven salió de su lugar de trabajo, un supermercado ubicado en la colonia Jerusalén, y desde ese momento sus familiares desconocen su paradero.

De acuerdo con el relato de la familia, Stephanie habría sido obligada a subir a un vehículo cuando salía del establecimiento donde trabajaba, por lo que sospechan que pudo tratarse de un posible secuestro, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.