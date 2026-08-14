Buscan a Stephanie López, desaparecida en La Lima; la obligaron a subir a un carro

Cortés, Honduras.- ¿La has visto? Stephanie López, de 18 años, fue reportada como desaparecida la noche del miércoles -12 de agosto- en La Lima, Cortés.
La joven salió de su lugar de trabajo, un supermercado ubicado en la colonia Jerusalén, y desde ese momento sus familiares desconocen su paradero.
De acuerdo con el relato de la familia, Stephanie habría sido obligada a subir a un vehículo cuando salía del establecimiento donde trabajaba, por lo que sospechan que pudo tratarse de un posible secuestro, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
Luis López, padre de Stephanie, pidió a las autoridades seguir con las labores de búsqueda para localizar a su hija con vida.
Las circunstancias en las que la joven desapareció deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes, con la recopilación de testimonios y la verificación de si había cámaras de seguridad en las afueras del establecimiento.
La familia de la joven permanece a la espera de información que permita conocer su paradero y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
Otra menor reportada y hallada viva
Recientemente, Génesis María Ortiz Ramírez, de 11 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio en San Pedro Sula, Cortés, fue localizada con vida.
La menor fue ubicada como resultado de las diligencias realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la INTERPOL, informó la Policía Nacional.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, durante las diligencias la menor habría revelado que decidió abandonar su vivienda debido a presuntos abusos sexuales, señalamiento que deberá ser investigado por las autoridades competentes.