Expropiación busca destrabar las obras del libramiento al sur

Tegucigalpa, Honduras. -El Gobierno anunció la expropiación de propiedades ubicadas en el trayecto del libramiento al sur, como medida para liberar el derecho de vía y permitir la continuidad del proyecto. El anuncio fue realizado este día en el Salón Morazán de Casa de Gobierno, donde funcionarios del Ejecutivo comparecieron para explicar la medida y sus alcances. El secretario de Prensa, Héctor Ordóñez, informó que el Gobierno aprobó un decreto ejecutivo PCM para expropiar propiedades necesarias para la construcción de la carretera.

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“El Gobierno estimó librar el derecho de vía por expropiación para utilidad pública”, dijo Ordóñez. El funcionario explicó que los propietarios que no acepten la medida recibirán un justiprecio por sus bienes. “Se pagará un justiprecio a los que no acepten continuar con el proyecto y con esta medida se va a desarrollar el proyecto”, destacó.



Proyecto acumula siete meses de ejecución

Liana Martínez, subsecretaria de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), señaló que el Gobierno mantiene el compromiso de habilitar la vía y recordó que inicialmente se proyectó concluir los trabajos en un período de 24 meses. Martínez explicó que la falta de liberación de los derechos de vía impidió continuar con la ejecución de la obra. “Tenemos el compromiso de habilitar esta vía y se tenía proyectado terminarla en 24 meses y, debido a que no se habían liberado los derechos de vía, no se había continuado”, detalló.

La funcionaria agregó que el proyecto acumula siete meses de ejecución y que, de haberse liberado el derecho de vía, ya se habría avanzado en la pavimentación. “Si nosotros tuviéramos liberado el derecho de vía, ya tuviéramos la pavimentación y tenemos un atraso de siete meses en la ejecución de este proyecto”, destacó Martínez.

El abogado Roberto Zacapa explicó los aspectos legales relacionados con la medida y mencionó los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República. “Me corresponde explicar algunos aspectos legales y el artículo 103 y 106 de la Constitución de la República; por lo tanto, la propiedad privada puede ser afectada por beneficio de la seguridad pública”, manifestó. Zacapa sostuvo que los propietarios afectados podrán impugnar el monto establecido como justiprecio, pero no la expropiación de los predios destinados al libramiento de la salida al sur. “Los afectados pueden impugnar el justiprecio, pero no la expropiación del predio de libramiento de la salida al sur”, enfatizó. El funcionario reiteró: “Los propietarios afectados no podrán impugnar la expropiación, pero sí pueden impugnar el justiprecio”. Por su parte, el secretario privado, Luis Castro, llamó a los ciudadanos a comprender la problemática que se presenta en el tránsito hacia la salida al sur. “Debemos entender como ciudadanos la problemática que transita hacia la salida al sur”, dijo.



La nueva vía tendrá aproximadamente ocho kilómetros y permitirá conectar el anillo periférico, a la altura de aldea La Cañada, con el kilómetro 7.5 de El Tizatillo, en la carretera CA-5 Sur, creando una alternativa para quienes diariamente se movilizan desde y hacia la zona sur de la capital. En este corredor circulan más de 35,000 vehículos cada día, por lo que su habilitación busca reducir los prolongados tiempos de traslado que afectan a trabajadores, estudiantes y familias de Tegucigalpa y municipios aledaños. Durante la comparecencia se detalló que habitantes de sectores como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, El Tizatillo y Sabanagrande pueden llegar a invertir varias horas diarias en sus desplazamientos.