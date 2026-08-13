Sube a 273 la cifra de fallecidos y a 3, 824 los heridos a causa del terremoto en Colombia

Bogotá, Colombia.- La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de heridos a 3.824, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.

El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas. El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), deja además 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas.

"La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación política por parte del Gobierno", dijo De la Espriella. El potente sismo de magnitud 7,4 sacudió al país a las 07:34 hora local del lunes (12:34 GMT), por lo cual esas 72 horas se cumplirán en la mañana del jueves. Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños, y en una situación similar está Pereira, capital de Risaralda. Por ello, los brigadistas nacionales y extranjeros se han volcado a la ciudad para continuar con las labores de rescate, que ya suma 85 personas encontradas con vida entre los escombros, aunque aún hay más de 150 que permanecen desaparecidas. "Necesitamos mucha disciplina en los puestos de rescate. Hoy tenemos a los rescatistas enfocados en siete edificios colapsados en distintos puntos de la ciudad donde hay alta probabilidad de vida. Lo que le estamos pidiendo hoy a los ciudadanos es permanecer en sus casas", enfatizó Eder.