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Declaran emergencia económica en Colombia tras terremoto de 7.4

Colombia declaró este miércoles la "emergencia económica" para atender la crisis provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el lunes y que deja, hasta el momento, 265 muertos

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 17:43
Declaran emergencia económica en Colombia tras terremoto de 7.4

Gobierno de Colombia declara emergencia económica tras terremoto que deja 265 muertos.

 Foto: Agencia EFE

Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes y que ha dejado, hasta el momento, 265 muertos.

"Le informo al país: he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", aseguró De la Espriella en una declaración.

Agregó que este instrumento "va a crear un 'fondo milagro', una entidad que va a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos".

Sube a 265 la cifra de muertos y a 496 los desaparecidos por terremoto de 74 en Colombia

La devastadora tragedia en Colombia continúa dejando un saldo en ascenso, tanto en el número de personas fallecidas como de heridos y desaparecidos.

Al cierre de esta nota, el último balance oficial señala que la cifra de muertos ascendió a 265 y la de heridos a 3,494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella aseguró que su Gobierno ya está organizando, junto con su equipo económico, medidas de alivio temporal para las familias damnificadas, entre ellas el pago de servicios públicos y subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas.

"La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno", afirmó De la Espriella, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de "crisis fiscal" para Colombia.

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Redacción web
Redacción/EFE

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