  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Sobreviviente en Cali camina entre los escombros tras terremoto en Colombia

Horas después de que un fuerte terremoto sacudió el oeste de Colombia el lunes (10 de agosto), residentes del conjunto residencial Pío 12, en el barrio El Lido de Cali, se reunieron alrededor de una fogata entre los escombros de la comunidad. Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 09:40
El Heraldo Videos