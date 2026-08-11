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Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia

Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 07:19
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