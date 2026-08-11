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Las primeras luces del día revelan la magnitud de la devastación del terremoto en Cali

El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que los heridos son 668, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 07:53
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