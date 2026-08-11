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Terremoto de magnitud 7,4 deja más de 100 muertos en Colombia
Más de 100 personas murieron por un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes (10 de agosto) una amplia región de Colombia, causando graves daños materiales y un número indeterminado de heridos en ciudades del noroeste y centro del país cercanas al epicentro, informaron autoridades. Este video fue narrado con IA.
Reuters
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Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 09:04
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