Denuncian cobro de L20 por estacionar motos afuera del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista denunció que supuestos cuidadores de vehículos le exigieron el pago de 20 lempiras por estacionar su motocicleta en la vía pública, frente al Hospital Escuela. Según el denunciante, dejó su motocicleta estacionada mientras ingresaba al centro asistencial y, al regresar, encontró su casco quebrado después de negarse a pagar el dinero que le solicitaron. “Todavía uno tiene que venir aquí con enfermos y estos extorsionadores le quiebran a uno los cascos solo por no pagar. Esta es vía pública, es de todos los hondureños”, manifestó el afectado.

El hecho generó preocupación debido a que ocurrió en las inmediaciones del Hospital Escuela, el principal centro asistencial de la capital, al que diariamente llegan pacientes y familiares de distintos sectores del país. El denunciante cestionó como un cobro ilegal la exigencia de dinero por utilizar un espacio que forma parte de la vía pública y cuestionó que los conductores tengan que pagar para estacionar sus vehículos en estos lugares.

Policía Municipal anuncia operativos

Ante la denuncia, Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, advirtió que ninguna persona está autorizada para cobrar por el uso de espacios públicos. "Nadie está autorizado a hacer cobros en la vía pública", afirmó Esperanza, quien señaló que este tipo de situaciones es una de las razones por las que se realizan operativos en estos sectores.