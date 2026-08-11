Inicia reparación de carretera que conecta Reitoca con Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de reparación de la carretera que comunica el municipio de Reitoca con Tegucigalpa comenzaron con la colocación de material selecto en los tramos que presentan mayores daños. La vía es utilizada por habitantes de Reitoca y de otros municipios del sur de Francisco Morazán, por lo que las condiciones de la carretera dificultan el traslado de personas y mercancías hacia la capital. La reparación comenzó mediante una iniciativa en la que participan pobladores, autoridades municipales y propietarios de transporte pesado, quienes apoyan con sus unidades para trasladar el material.

El alcalde de Reitoca, Wilmer Alonzo, informó que la maquinaria ya salió hacia la zona para iniciar los trabajos en el tramo que conecta al municipio con Tegucigalpa. "Sus impuestos se están invirtiendo en obras y en este momento ha salido la maquinaria que realizará trabajos de reparación en el tramo carretero en mal estado que conecta nuestro municipio con Tegucigalpa", expresó Alonzo. La intervención contempla principalmente la colocación de material selecto, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en la carretera. Los propietarios de transporte pesado también se incorporaron a los trabajos mediante el traslado del material necesario para la reparación de la vía. El apoyo de los transportistas se realiza de manera voluntaria y permite movilizar el material hasta los puntos donde se desarrollan las labores.