¡Despejadas! AMDC libera aceras de la cuarta avenida de Comayagüela

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició un operativo en la cuarta avenida de Comayagüela con el objetivo de descongestionar las calles y aliviar el tránsito vial. Más detalles a continuación.
En horas de la mañana un equipo conformado por la Policía Municipal, la Gerencia de Orden Público y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) intervinieron la popular cuarta avenida.
El personal de la municipalidad capitalina colocó conos de tránsito desde el puente Soberanía hasta el parque El Obelisco, con el objetivo de que un carril funcione para unidades de transporte público y el otro para vehículos particulares.
Las acciones implicaron tener que remover a los múltiples vendedores que se posicionan en la acera y espacios públicos, y es que muchos de ellos incluso llegan a tomarse parte de la calle con sus productos, obstaculizando el paso.
Una de las zonas más obstruidas es a la altura del Instituto Mixto Hibueras. Los jóvenes se exponen a tener que caminar en plena calle, con el riesgo a ser atropellados por algún vehículo.
"Lo que buscamos es poder garantizarle la seguridad peatonal a todos los usuarios", afirmó Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal.
"Lo más importante es tener seguridad peatonal. Los peatones al estar tan obstruidas las aceras, hacen uso de la avenida, provocando muchas veces accidentes de tránsito y obstrucción", añadió Esperanza.
Esperanza aseguró que la Policía Municipal estará permanentemente en esta zona para evitar el congestionamiento vehicular y que las aceras no sean obstaculizadas por vendedores.
"Los negocios tienen su predio, y tienen que comprender que todos tienen derecho a usar la vía pública", mencionó.
Asimismo, adelantó que no se permitirá que los usuarios del transporte público aborden las unidades en la avenida, ya que esto retrasa todavía más el flujo vehicular.
En cuanto a aquellos vehículos de transporte pesado utilizados para cargar y descargar productos de los comercios en esta avenida, se fijó un horario de 7 de la noche a 6 de la mañana.
La población espera que las autoridades municipales cumplan su palabra de mantenerse permanentemente en la cuarta avenida y así no volver a encontrarse con el congestionamiento vial o aceras donde el peatón no puede transitar.