Alcaldía reordena el tráfico y libera la cuarta avenida de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Comayagüela tendrá nuevas reglas de circulación como parte de un operativo de ordenamiento de la Alcaldía del Distrito Central, principalmente en las zonas cercanas a los mercados, donde el estacionamiento no autorizado y el transporte público generan congestionamiento. La intervención se desarrolla desde los puentes Soberanía hasta el sector de Banadesa. Las autoridades colocaron conos para separar los carriles y evitar que buses, taxis y automóviles permanezcan estacionados sobre la vía. “El principal objetivo es mantener esta vía de la cuarta avenida de Comayagüela totalmente libre. Destinamos un carril exclusivo para buses y taxis, mientras el carril derecho será utilizado por los vehículos particulares”, explicó Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal del Distrito Central. Con esta distribución, los conductores particulares deberán utilizar el carril establecido, mientras las unidades de transporte público tendrán un espacio definido para circular. El estacionamiento quedará prohibido en toda la cuarta avenida. “Al no tener un espacio adecuado para circular, las unidades de transporte se estacionaban permanentemente en la cuarta avenida, congestionando enormemente el tráfico, principalmente durante las horas pico”, señaló Esperanza. La medida también modifica la circulación del transporte pesado. Los camiones de tres ejes en adelante no podrán ingresar durante el día a esta zona de Comayagüela y deberán realizar sus operaciones en el horario establecido.

“El ingreso de los vehículos pesados de tres ejes en adelante será de 7:00 de la noche a 6:00 de la mañana. Durante el día no podrán ingresar a este sector bajo el plan de servicio establecido”, detalló Esperanza. La carga y descarga tampoco podrá realizarse sobre la cuarta avenida. Los vehículos livianos que necesiten abastecer los comercios deberán utilizar las calles adyacentes, con el propósito de no bloquear el corredor principal. “Se permitirá la carga y descarga de vehículos livianos en las calles adyacentes, pero en la cuarta avenida no se permitirá el estacionamiento de ningún vehículo”, precisó el funcionario municipal.

Otro de los cambios se registra en las aceras. Los puestos ambulantes que ocupaban parte del espacio destinado a los peatones están siendo regulados por la Gerencia de Orden Público. “Ya se ha socializado con los vendedores. Hemos recuperado gran parte de la acera para que las personas puedan circular y evitar que la actividad comercial termine bloqueando el paso peatonal”, manifestó. El ordenamiento de la cuarta avenida tendrá incidencia en las calles cercanas, principalmente en las conexiones con la tercera y quinta avenidas. El objetivo será evitar que los vehículos que antes se estacionaban en la cuarta avenida bloqueen ahora otras vías. La sexta avenida también está contemplada en las siguientes fases del plan. Las autoridades todavía analizan cómo será la intervención y qué cambios específicos se aplicarán en esa vía.