Mototaxis ocupan vías públicas y generan desorden en mercados de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La presencia de mototaxis en las calles de los mercados de Comayagüela se ha convertido en un problema para comerciantes, compradores y conductores que a diario circulan por la zona, debido al congestionamiento y el desorden vial que generan. Las unidades ocupan espacios destinados para la circulación vehicular y en varios puntos realizan paradas improvisadas, lo que reduce el paso y provoca largas filas de vehículos en las horas de mayor movimiento.

Los sectores más afectados son los alrededores de los mercados Álvarez, Colón, Las Américas y San Isidro, además de los puestos comerciales ubicados en la séptima avenida de Comayagüela. Comerciantes señalan que la situación se ha agravado porque las calles cercanas a los centros de abasto permanecen saturadas por mototaxis, transporte público y vehículos particulares que buscan ingresar a la zona. Los vendedores aseguran que el desorden afecta las ventas, ya que muchos clientes evitan ingresar a los mercados por las dificultades para movilizarse y encontrar espacios de estacionamiento. “Las calles están tomadas, los vehículos se paran donde quieren y nadie pone orden”, manifestó un comerciante, quien decidió no revelar su nombre por motivos de seguridad.

Los conductores de mototaxis utilizan diferentes puntos de las vías públicas como estacionamientos temporales, lo que provoca conflictos con otros usuarios de las calles. "El alcalde Juan Diego Zelaya debe poner orden en este mercado, específicamente entre la sexta y séptima avenida, porque es un caos vehicular y ni los clientes quieren venir a comprar", manifestó el entrevistado a EL HERALDO. Además, denuncian que algunos buses y unidades de transporte público también hacen uso indebido de las vías, generando más obstáculos en una zona con alto movimiento comercial. Los mercados de Comayagüela reciben diariamente a miles de capitalinos que llegan a comprar productos básicos, pero enfrentan dificultades para desplazarse entre los puestos y calles ocupadas.

Ante esta situación, comerciantes y ciudadanos hacen un llamado al alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, para que se ejecuten operativos de ordenamiento vial en el sector.