IHTT estima que más de 20 mil mototaxis circulan en Tegucigalpa

El creciente número de mototaxis que circulan en la capital hondureña ha encendido las alertas de las autoridades de transporte, que advierten sobre problemas de orden vial y la falta de regulación de muchas de estas unidades.
Según estimaciones de Leonel Zavala, inspector general del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), actualmente unas 20 mil mototaxis podrían estar circulando en Tegucigalpa, una cifra que considera bastante elevada para la capacidad de la ciudad.
De acuerdo con el funcionario, este tipo de transporte se ha extendido prácticamente a todas las colonias de la capital, generando situaciones que afectan la movilidad y el orden en las calles.
A diario, miles de capitalinos denuncian unidades estacionadas en lugares prohibidos, maniobras que interfieren con la circulación de vehículos particulares y el tránsito de otras modalidades de transporte público.
Zavala también sostuvo que una parte importante de las mototaxis que operan en la ciudad no cuenta con autorización del IHTT, lo que dificulta el control y la regulación del servicio.
Ante esta situación, el funcionario planteó la posibilidad de establecer restricciones a la importación de mototaxis para evitar que el parque vehicular continúe creciendo de forma descontrolada.
“Tenemos que pensar en una veda a las personas que están importando mototaxis para venderlas, porque si no tenemos cabida para tanta moto, entonces se nos va a volver incontrolable”, manifestó.
Asimismo, indicó que el fenómeno se observa en prácticamente todas las colonias capitalinas, donde este medio de transporte ha ganado presencia en los últimos años.
Las autoridades no detallaron cuántas de las unidades que circulan actualmente cuentan con permisos vigentes.
Sin embargo, afirmaron que el aumento acelerado del número de mototaxis representa uno de los principales retos para el ordenamiento del transporte urbano en Tegucigalpa.