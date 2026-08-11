Colombia recibirá ayuda internacional para responder a la emergencia por el terremoto

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y hasta ahora se han registrado más de un centenar de réplicas que no han superado la magnitud de 4,0.