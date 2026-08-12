INA entrega títulos definitivos de propiedad a campesinos en Choluteca y Valle

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional Agrario (INA) entregó títulos definitivos de propiedad en dominio pleno a campesinos de los departamentos de Choluteca y Valle. El jefe regional del INA de la zona sur, Carlos Ramón Loucel Aguilera, realizó la entrega de títulos de propiedad, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica sobre la tierra.

"Los beneficiarios recibieron sus documentos de propiedad, que representan un paso importante para brindar certeza legal y nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de las familias del sector rural", dijo Carlos Ramón Laucel Aguilera. Entre los beneficiarios se encuentran Virgilio Gómez, de La Galera, El Triunfo, Choluteca; Hernán Isaul Rodríguez Bonilla, de El Aguacatal, municipio de Langue, Valle; Emilio Antonio Castro Zepeda y Yensi Suyapa Salinas Obando, ambos de Santa Ana de Yusguare, Choluteca; y Eduvina García Cabrera, de El Portillo de Las Pavas de Langue, Valle.