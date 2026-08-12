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INA entrega títulos definitivos de propiedad a campesinos en Choluteca y Valle

Las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) realizaron la entrega de los títulos definitivos de propiedad en dominio a campesinos en el sur

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 15:46
INA entrega títulos definitivos de propiedad a campesinos en Choluteca y Valle

El jefe regional del Instituto Nacional Agrario en la zona sur del país, Carlos Ramón Laucel Aguilera, entregó los títulos definitivos de propiedad a los campesinos de los departamentos de Choluteca y Valle.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional Agrario (INA) entregó títulos definitivos de propiedad en dominio pleno a campesinos de los departamentos de Choluteca y Valle.

El jefe regional del INA de la zona sur, Carlos Ramón Loucel Aguilera, realizó la entrega de títulos de propiedad, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica sobre la tierra.

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"Los beneficiarios recibieron sus documentos de propiedad, que representan un paso importante para brindar certeza legal y nuevas oportunidades para el desarrollo productivo de las familias del sector rural", dijo Carlos Ramón Laucel Aguilera.

Entre los beneficiarios se encuentran Virgilio Gómez, de La Galera, El Triunfo, Choluteca; Hernán Isaul Rodríguez Bonilla, de El Aguacatal, municipio de Langue, Valle; Emilio Antonio Castro Zepeda y Yensi Suyapa Salinas Obando, ambos de Santa Ana de Yusguare, Choluteca; y Eduvina García Cabrera, de El Portillo de Las Pavas de Langue, Valle.

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"Con estas acciones, el INA continúa avanzando en la titulación de tierras y acercando seguridad jurídica a las familias campesinas de la zona sur del país", destacó Laucel Aguilera.

Destacaron que con los documentos entregados, las personas beneficiadas pueden realizar inversiones, ya que esos les garantizan que son los verdaderos propietarios de las tierras.

Las autoridades del Instituto Nacional Agrario han implementado el lema: ¡Paz en el campo con seguridad jurídica y somos un Gobierno que hace!

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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