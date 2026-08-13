Honduras regresa al Ciadi el 16 de agosto tras casi dos años fuera

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras volverá este 16 de agosto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial (BM), tras casi dos años de ausencia.
Con esta decisión, el Gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la credibilidad internacional y enviar un mensaje de confianza a los inversionistas globales.
El retorno al Ciadi permitirá a Honduras contar nuevamente con este mecanismo internacional para la resolución de controversias relacionadas con inversiones. La medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones para la inversión y reforzar la confianza de empresas e inversionistas extranjeros en el país.
El Gobierno de Xiomara Castro formalizó la salida del Ciadi el 25 de agosto de 2024, al argumentar que la medida buscaba proteger la soberanía nacional, salvaguardar las finanzas públicas y evitar demandas multimillonarias de inversionistas extranjeros.
No obstante, la decisión no evitó que el Estado recibiera nuevas demandas ni que los procesos existentes continuaran su curso.
La medida fue cuestionada considerar que enviaba un mensaje negativo a los inversionistas al poner en duda las garantías de seguridad jurídica.
El 6 de marzo de 2026, Nasry Asfura, presidente de la República, firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como Convenio Ciadi, con el objetivo de fortalecer la inversión y enviar un mensaje de confianza a los inversionistas.
Más casos
Es importante destacar que la salida de Honduras del Ciadi no detuvo las demandas contra el Estado.
Por ejemplo, después del anuncio de la salida y antes de que esta se oficializara, el 8 de agosto de 2024 se sumaron dos demandas más del sector de energía renovable.
Posteriormente, tras la salida oficial de Honduras del Ciadi, se sumó una nueva demanda, registrada el 15 de mayo de 2025, relacionada con proyectos inmobiliarios y de desarrollo vinculados al sector de la construcción.
Actualmente, están pendientes 14 casos relacionados con los sectores de energía, transporte, construcción, finanzas, servicios financieros y otras industrias.
En entrevistas anteriores, Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), se refirió a la reincorporación al Ciadi como una victoria temprana dentro de una administración enfocada en atraer inversión extranjera directa. “El Ciadi sirve para tener reglas claras”.
Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas, sostuvo que solo países como Cuba y Venezuela están fuera del Ciadi. “Este sistema de conciliación lo que provee a la Procuraduría General de la República un espacio donde podamos reparar aquellas demandas internacionales que están afectando los recursos económicos de nuestro país”.
Javier Briceño, experto en arbitraje internacional, declaró que el retorno de Honduras al Ciadi convierte al país en un territorio más atractivo para los inversionistas extranjeros, ya que su salida lo colocaba en desventaja frente a otros países de la región que sí pertenecen al organismo arbitral internacional, como El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
A modo de ejemplo, refirió que en el caso de Honduras Próspera Inc., registrado en 2023, se prevé que la sentencia arbitral salga para 2028. “Cada caso tiene su calendario procesal”, acotó.
Honduras Próspera Inc. demandó al Estado de Honduras ante el Ciadi por más de $10,700 millones tras la derogación de la ley de las Zede (Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo). La empresa redujo posteriormente su reclamo económico a unos $1,630 millones. Agregó que lo mejor es la conciliación y la negociación, pero que esto depende de la voluntad de ambas partes. “Una negociación parte de poder ceder a ciertas posturas”.
Briceño indicó que lo mejor es la conciliación y, a modo de ejemplo, señaló que en el caso de Honduras Próspera Inc. la principal petición es que se le permita seguir operando y se le reconozcan los derechos que la normativa le otorga.