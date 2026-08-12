Precio del dólar para este jueves 13 de agosto en Honduras: así se cotiza la moneda

Para este jueves, el ente financiero fijó la tasa de compra en 26.8187 lempiras por dólar, mientras la venta se fijó en 26.9528 lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense para este jueves 13 de agosto registra una variación a la baja, según el informe oficial del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El ajuste representa una ligera baja respecto al día anterior. El miércoles 12 de agosto, el BCH había reportado una tasa de compra de 26.8218 lempiras y una de venta de 26.9559 lempiras.

El dato anterior refleja que la compra bajó 0.0031 lempiras y la venta 0.0011 lempiras.

El tipo de cambio oficial que fija el Banco Central sirve como referencia para las operaciones cambiarias que realizan bancos y casas de cambio en todo el país.

El Banco Central actualiza el precio del mercado cambiario de lunes a viernes. Debido a que los sábados y domingos no se registran transacciones, el precio del dólar permanece fijo con el último dato disponible hasta que se reanudan las operaciones bancarias.