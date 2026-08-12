Unión Europea analiza creación de ecoparques industriales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea prepara una nueva iniciativa de desarrollo económico e industrial para Honduras que contempla la creación de una red de ecoparques industriales con el objetivo de agregar valor a las exportaciones nacionales y fortalecer los vínculos entre empresas hondureñas y europeas. El anunció lo dio a EL HERALDO, la jefa de Cooperación de la Unión Europea en Honduras, Cristina Marín, quien señaló que la propuesta forma parte de las nuevas oportunidades que se analizan bajo la estrategia Global Gateway. Marín explicó que uno de los objetivos es generar conexiones entre el sector privado hondureño y empresas europeas interesadas en establecer relaciones comerciales y de inversión.

"El objetivo es construir una red de ecoparques industriales donde se puedan realizar las conexiones entre el sector privado hondureño y el sector privado europeo", dijo la diplomática. Aunque la propuesta todavía se encuentra en una etapa de preparación, forma parte de la consideración que la Unión Europea realiza sobre las prioridades de cooperación para los próximos años.

La funcionaria consideró que el desarrollo económico e industrial representa una oportunidad con potencial para generar transformaciones en los territorios hondureños. El proyecto se integraría a la estrategia europea Global Gateway que busca movilizar recursos públicos y privados para inversiones consideradas estratégicas y sostenibles. La estrategia no contempla únicamente la movilización de recursos financieros, sino también la participación del sector privado, transferencia tecnológica y generación de capacidades. La propuesta de parques industriales será analizada dentro del proceso de consultas que la UE inició para definir su nuevo marco de cooperación con Honduras.