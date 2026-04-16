Libramiento al sur de Tegucigalpa registra 40% de avance, informa SIT

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó este jueves -16 de abril- que el proyecto de libramiento en la salida al sur de Tegucigalpa registra un avance del 40% en su ejecución, siendo una de las principales obras viales en desarrollo en el país.

La carretera denominada Anillo Periférico–Carretera CA-5 Sur forma parte de un plan estratégico orientado a mejorar la conectividad y reducir el congestionamiento vehicular en el Distrito Central.

El proyecto contempla una inversión de 57.7 millones de dólares, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de iniciativas destinadas a fortalecer la infraestructura regional.

La nueva vía tendrá 8.16 kilómetros de longitud y contará con cuatro carriles, lo que permitirá aumentar la capacidad de circulación vehicular hacia el sur del país.

La carretera conectará el Anillo Periférico con la carretera CA-5 en dirección a Choluteca, facilitando el tránsito de aproximadamente 42 mil vehículos livianos y pesados que circulan diariamente por esta ruta.