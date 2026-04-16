Libramiento al sur de Tegucigalpa registra 40% de avance, informa SIT

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó este jueves -16 de abril- que el proyecto de libramiento en la salida al sur de Tegucigalpa registra un avance del 40% en su ejecución, siendo una de las principales obras viales en desarrollo en el país.
La carretera denominada Anillo Periférico–Carretera CA-5 Sur forma parte de un plan estratégico orientado a mejorar la conectividad y reducir el congestionamiento vehicular en el Distrito Central.
El proyecto contempla una inversión de 57.7 millones de dólares, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de iniciativas destinadas a fortalecer la infraestructura regional.
La nueva vía tendrá 8.16 kilómetros de longitud y contará con cuatro carriles, lo que permitirá aumentar la capacidad de circulación vehicular hacia el sur del país.
La carretera conectará el Anillo Periférico con la carretera CA-5 en dirección a Choluteca, facilitando el tránsito de aproximadamente 42 mil vehículos livianos y pesados que circulan diariamente por esta ruta.
Entre las principales obras que incluye el proyecto destacan la construcción de intercambiadores en los sectores de La Cañada y El Tizatillo, considerados puntos clave para mejorar la fluidez vehicular.
Además, se contempla la edificación de un túnel en la zona de Altos de Santa Rosa, junto con sistemas de drenaje y pavimento de concreto hidráulico que garantizarán mayor durabilidad.
Las autoridades detallaron que también se ejecutará obras complementarias orientadas a reforzar la seguridad vial, mejorar el acceso a comunidades cercanas y optimizar la infraestructura existente.
La construcción del libramiento tiene como objetivo principal descongestionar la salida al sur de la capital hondureña por donde circulan 42 mil carros, reduciendo tiempos de traslado para miles de conductores.
De acuerdo con los datos proporcionados por la SIT, la construcción de esta obra genera más de 500 empleos directos e indirectos, contribuyendo a dinamizar la economía en la zona de influencia.
El proyecto beneficiará de manera directa e indirecta a más de 2.3 millones de hondureños, quienes verán mejoras en la movilidad y en las condiciones de transporte.
La iniciativa fue estructurada y financiada desde el año 2018, mientras que su construcción oficial inició en septiembre de 2025, avanzando actualmente con resultados visibles en distintos tramos del corredor vial.