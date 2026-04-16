Estas son las recomendaciones que propone el informe de la comisión de juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- La destitución permanente fue la recomendación de la comisión especial de juicio político del Congreso Nacional para los funcionarios suspendidos, entre ellos; el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez .

El informe concluye que el pleno del Congreso debe aprobar la denuncia “en todos sus extremos” y determinar que los señalados incurrieron en causales graves en el ejercicio de sus cargos, conforme a la Ley Especial de Juicio Político.

El documento, emitido el 15 de abril de 2026, se origina a partir de la denuncia presentada el 9 de abril contra los funcionarios antes mencionados.

En el análisis se incluyen supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, así como presunta negligencia, incapacidad o incompetencia en el desempeño de sus funciones.

Con base en esos señalamientos, la comisión propone la destitución permanente de los cuatro funcionarios.