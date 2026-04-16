Informe íntegro del juicio político contra Marlon Ochoa y funcionarios del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El informe de la comisión de investigación sobre la denuncia de juicio político interpuesta contra Marlon Ochoa Martínez, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Alexis Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, ya fue leído en el Congreso Nacional.

Este informe detalla los cargos contra los cuatro funcionarios, así como las pruebas documentales y los testimonios presentados durante las audiencias.