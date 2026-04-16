Informe íntegro del juicio político contra Marlon Ochoa y funcionarios del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El informe de la comisión de investigación sobre la denuncia de juicio político interpuesta contra Marlon Ochoa Martínez, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Alexis Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, ya fue leído en el Congreso Nacional.
Este informe detalla los cargos contra los cuatro funcionarios, así como las pruebas documentales y los testimonios presentados durante las audiencias.
Además, relata el desarrollo de las audiencias y la declaración del denunciado, en este caso la de Mario Morazán, el único de los cuatro señalados que compareció.
También incluye las recomendaciones de la comisión de investigación del juicio político, que, en conclusión, recomiendan la destitución permanente de estos funcionarios.
Tras la lectura de este informe y la comparecencia de los señalados ante el Congreso Nacional, se procederá con la ronda de preguntas y posteriormente a someter a votación si se destituye o no de sus cargos a los funcionarios.