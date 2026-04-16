Cortes de energía para este viernes 17 de abril: ¿Qué zonas del país estarán sin luz?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica informó sobre los cortes de energía programados para este viernes 17 de abril en las distintas zonas del país.
Según el calendario semanal de la institución, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo de sus equipos técnicos.
En el Distrito Central, Yoro y Baracoa, entre otras zonas, el servicio estará suspendido desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante varias horas este viernes:
Distrito Central 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Catalunia, beneficio de café, Villa Peniel, Prondeca, aldea Río Abajo, urbanización Villa Madrid, Conetsa, trituradora de piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, col. Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briseño y zonas aledañas.
Baracoa 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito, Choloma (aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo).
Morazán 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Ciudad de Morazán: bo. Lempira, Las Cidras, col. 5 de Enero, col. España, bo. San José, bo. Jazmín, bo. El Centro, bo. Sabaneta, El Calvario, parte de bo. El Progreso, Buenos Aires I y II.
Morazán, Victoria, Santa Rita, El Negrito 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo Gonzales, aldea Oloman, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acasias, aldea Los Prieto, aldea El Sumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, ciudad El Negrito, hacienda Don Emilio, cooperativa Harina Selecta, col. Pinos, aldea Guangolola 1, Guangolola 2 y Guangolola 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito, aldea La Calera, aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaría, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, col. Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, Capesa, finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas La Majada El Mango.
Yoro 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Ciudad de Yoro, hospital Manuel de Jesús Subirana, bo. Las Colinas, Las Delicias, col. Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, col. Porfirio Martínez, col. Lando Burgos, col. Rotario, col. Hawitt, col. Emanuel I, II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, col. Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II.
Yoro, Jocón 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Bo. Montecristo, rastro municipal de Yoro, bo. Los Maestros, col. Santa Martha, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera, aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón, aldea Hato Jocón.
Yoro, Yorito, Sulaco, Victoria 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito. Aldeas: Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste, San José del Potrero.