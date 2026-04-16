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Lo interceptaron y trató de huir: así fue el crimen del ingeniero Fernando Durón

El joven ingeniero fue interceptado y, al tratar de huir, le dispararon en la quinta entrada de la colonia Kennedy. Aquí todos los detalles de su crimen

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 14:39
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Un joven ingeniero hondureño fue asesinado el pasado miércoles 15 de abril por supuestos ladrones que lo interceptaron. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

 Foto: Redes sociales
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Los asaltantes interceptaron al ingeniero identificado como Fernando Durón con la intención de despojarlo de su motocicleta.

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De acuerdo con los detalles brindados, el joven fue interceptado en la quinta entrada de la colonia Kennedy por delincuentes.

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Cuando los hombres lo interceptaron, el ingeniero trató de escapar, pero le dispararon en varias ocasiones.

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El joven murió al instante. Aunque aún con vida fue trasladado al Hospital Escuela, donde fue atendido de emergencia, falleció pocos minutos después.

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El cuerpo del ingeniero fue llevado a Medicina Forense y posteriormente reclamado por sus familiares, quienes lo identificaron como Fernando Durón Velásquez.

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Los familiares del joven han lamentado lo ocurrido. Su tía escribió: “Referirme a Fernando es hablar de humildad, educación y cariño; un ser humano como pocos. Su vida fue hacer el bien y prepararse como ingeniero, con un máster”.

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El ingeniero fue trasladado por sus familiares hasta el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, de donde era originario.

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El joven habría sido asesinado por los delincuentes debido a que no quiso ceder su motocicleta, la cual había adquirido con el fruto de su trabajo.

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Las autoridades continúan en busca de las personas que le quitaron la vida; hasta el momento no hay detalles sobre su paradero.

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