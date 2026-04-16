Entre silbatos y consignas se desarrolla la lectura del juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional volvió a transformarse este jueves en un escenario donde la solemnidad brilla por su ausencia y el espectáculo desplaza al debate de altura.

Lo que debía ser una jornada de análisis jurídico sobre el destino de las autoridades electorales, se convirtió en un nuevo episodio de la ya tradicional “insurrección legislativa”, dejando a la población con una mezcla de indignación y asombro ante el comportamiento de quienes, irónicamente, ostentan el título de padres de la patria.

La cita, pactada para las 11:00 de la mañana, no fue más que una sugerencia en el reloj parlamentario. No fue sino hasta las 2:00 de la tarde que el repique de la campana anunció el inicio de la sesión, y apenas veinte minutos después, el secretario comenzó la lectura de un informe que, según el presidente Tomás Zambrano, tiene el grosor de una enciclopedia: 184 páginas que amenazan con extenderse por al menos cinco horas de lectura ininterrumpida.

​Apenas se pronunciaron las primeras palabras del dictamen, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) activó su protocolo de protesta.

En un despliegue de creatividad técnica, los diputados convirtieron simples folders amarillos de oficina en improvisadas pancartas de resistencia.

Con consignas como “No a la dictadura”, “Fuera la Racha” y “No al juicio politizado”, los legisladores se apostaron frente a la junta directiva, creando una muralla humana que obligó al resguardo inmediato de una valla de guardias de seguridad.