Marlon Ochoa salió del país y no comparecerá ante el Congreso, revela diputado de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, reveló este jueves -16 de abril- que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, abandonó el país por motivos de seguridad personal y no comparecerá ante el pleno del Congreso Nacional (CN). “El consejero Marlon Ochoa no va a comparecer hoy al pleno del Congreso. Él ha salido del país para salvaguardar su integridad física, para salvaguardar su vida", confirmó el congresista. Agregó que "hay evidencias claras de que se le quiere hacer daño, atentar contra su vida, y él ha tomado la decisión, junto a su familia, de salir fuera del país y seguramente iniciar un trámite de asilo político, porque no hay garantía en el país sobre la vida de Marlon Ochoa”.

Agregó que la decisión no solo está relacionada con el proceso de juicio político que enfrenta el funcionario electoral, sino también con supuestas amenazas contra su vida. “No solo es la intención que se tiene o el hecho concreto que va a ocurrir de su destitución como consejero del CNE, es también atentar contra su vida y él ha tomado la decisión, de manera responsable, de abandonar nuestro país, de solicitar asilo de un país que seguramente él ha escogido para sentirse más seguro”, añadió. Lobo sostuvo además que Ochoa enfrenta una situación de riesgo y defendió su salida del país como una medida de protección.