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'No más persecución': protestas de Libre irrumpen en lectura del informe final del juicio político en el CN

Diputados protagonizan disturbios mientras el pleno conoce el informe final que recomienda la destitución de funcionarios electorales suspendidos

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 15:12
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La lectura del informe final del juicio político contra varios funcionarios electorales se desarrolló este jueves en medio de protestas, silbidos y consignas dentro del Congreso Nacional por parte de la bancada Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Elvis Mendoza | EL HERALDO
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Alrededor de las 2:00 de la tarde, la junta directiva inició la presentación del documento, considerado uno de los puntos centrales de la agenda legislativa.

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El informe aborda el caso del consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán; y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta acusados de obstaculizar el proceso electoral de 2025.

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Durante la sesión, diputados de la bancada de Libre desplegaron pancartas con mensajes como “juicio político es fraude”, “no a la dictadura”, “no más persecución” e “intento de silenciar la oposición”, mientras hacían sonar silbatos en señal de protesta.

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Previo a la lectura completa del informe, los funcionarios señalados tienen la oportunidad de ejercer su defensa ante el pleno. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si todos comparecerán.

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El diputado de Libre, Marco Ramiro Lobo, informó que Marlon Ochoa habría salido del país junto a su familia tras recibir amenazas de muerte.

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Por su parte, Mario Morazán indicó que aún no decide si asistirá a la audiencia, ya que asegura no haber recibido el informe que respalda la recomendación de su destitución.

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En caso de que los acusados no se presenten, el Congreso procederá con la lectura de las 184 páginas del informe, que incluyen testimonios recabados durante los primeros días de audiencia.

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Posteriormente, el pleno deberá votar si aprueba o no la destitución de los funcionarios, decisión que requiere al menos 86 votos.

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La comisión especial que investigó el caso ya recomendó la destitución. El juicio político fue aprobado el pasado 9 de abril con 91 votos a favor, lo que representa mayoría calificada.

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