Capturan en Guatemala a hondureño pedido por defraudación fiscal en su país

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este jueves en el principal aeropuerto del país a un ciudadano hondureño, quien es requerido por la justicia de su nación por el delito de defraudación fiscal, informaron fuentes oficiales.

El detenido, identificado únicamente como Pedro 'N', de 46 años, fue interceptado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital guatemalteca.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus canales oficiales que la detención responde a una orden de captura con fines de extradición emitida el pasado 26 de febrero.