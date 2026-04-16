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"Iba a salir en un en vivo": madre revela últimas palabras de Katherine Mejía antes de su desaparición

La joven, conocida como “La Mazorca”, había sido reportada como desaparecida. Su madre asegura que salió la noche anterior y que planeaba hacer un en vivo

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 14:10
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El cuerpo sin vida de Katherine Mejía, modelo y creadora de contenido conocida como "La Mazorca", fue encontrado este jueves 16 de abril en una plantación de palma africana en Tocoa, Colón, tras haber sido reportada como desaparecida un día antes.

 Foto: redes sociales
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De acuerdo con información preliminar, el cadáver presentaba signos de violencia.

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El hallazgo ocurrió en una zona solitaria, donde, según testigos, fueron niños quienes lo descubrieron mientras buscaban leña. "Fuimos a ver y estaba degollada", relató un campesino del sector.

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La madre de la joven indicó que Mejía salió la noche anterior acompañada de un amigo, cuya identidad no ha sido revelada.

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Aseguró que no sospechó ningún peligro. “Sí, es un dolor que ninguna madre espera eso, es duro, uno quiere mejor morirse, mejor quiere matarse pues, tomar algo para morirse y mirar a una hija tirada así, peor una hembra", expresó entre lágrimas en HCH.

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En sus declaraciones agregó: "Nunca pensé yo eso, nunca, nunca me imaginé que me pudiera pasar esto que estoy pasando".

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También detalló las últimas palabras que intercambió con su hija antes de salir. “Ella salió, me dijo que si bajaba iba a salir, iba a salir en un en vivo”, afirmó.

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Tras el hallazgo, pobladores alertaron a las autoridades.

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Agentes policiales y personal forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento correspondiente.

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El caso se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

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