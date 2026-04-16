Victoria vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

La ceiba, Honduras.- La jornada 15 del Clausura 2026 se pone al día este jueves con un choque cargado de urgencias y objetivos opuestos. En el estadio Ceibeño, Victoria recibe a Motagua en un duelo importante y puntos de oro en juego para ambos lados.

El encuentro no se disputó en su fecha original debido a la convocatoria de varios jugadores a la Selección de Honduras, por lo que ahora aparece en un momento clave del campeonato, cuando cada resultado comienza a marcar destinos.

Motagua salta al campo con una misión clara: asaltar el liderato. El conjunto azul tiene en sus manos una oportunidad directa de escalar a la cima, en una pelea cerrada donde cada jornada redefine la tabla. Sin embargo, el golpe sufrido en el clásico capitalino todavía pesa, por lo que necesita una reacción inmediata para no ceder terreno en la lucha por el primer lugar.

Enfrente estará un Victoria golpeado, pero obligado a competir. La Jaiba Brava atraviesa una etapa complicada, no solo por sus resultados recientes, sino también por un entorno institucional tenso. A esto se suma su posición crítica en la tabla, donde el descenso amenaza seriamente su permanencia en la máxima categoría.

El panorama se le ha oscurecido aún más tras su última presentación en casa, donde recibió un duro revés que incrementó la distancia con sus rivales directos en la lucha por no bajar. Además, el desgaste físico podría jugar un papel importante, ya que los ceibeños llegan con pocos días de recuperación.

Así, el partido presenta un contraste claro: un Motagua que mira hacia arriba y un Victoria que pelea por no caer. Dos necesidades distintas, pero una misma obligación: sumar.