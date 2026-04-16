Históricos en la lucha: Así se jugarán los cuartos de final en la Liga de Ascenso en Honduras

La actividad del balompié en el Ascenso se pondrá en marcha el sábado 18 con dos encuentros y concluye el domingo 19 de abril del 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- El sueño de poder formar parte de la Primera División de Honduras aumenta y la Liga Nacional de Ascenso ha confirmado los duelos de ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025-2026 .

El balón comenzará a rodar en el estadio Raúl Moncada de Trojes, con el duelo entre Hondupino recibirá a partir de la 2:00 de la tarde la visita de los cocoteros del Vida, equipo que sueño con regresar al máximo circuito.

Siempre el mismo sábado, pero a las 7:00 de la noche, La Real Sociedad se enfrentará al Brasilia en el estadio en el estadio Francisco Martínez de Tocoa.

La adrenalina del fútbol de ascenso continúa el domingo en el estadio Francisco Gaytán de Cantarranas, donde a partir de las 3:00 de la tarde, el Arsenal Sao recibe la visita del Deportes Savio.

La jornada de los duelos de ida se cerrará a las 4:00 de la tarde en el estadio Municipal de Las Vegas, cuando Pumas recibe al Estrella Roja de Danlí, actual campeón del torneo Apertura.