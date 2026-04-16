Olimpia y Motagua conocen la fecha en que volverán a jugar en el Nacional: Barras quedan vetadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Disciplina anunció este jueves 16 de abril los castigos de la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Nacional donde incluyen lo sucedido en Tegucigalpa donde las barras de Olimpia y Motagua protagonizaron una lamentable pelea. El clásico capitalino llegaba como el foco de atención de la fecha, sin embargo, se vio empañado horas antes debido que las barras ocasionaron un caos en las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés.

Hubo muchos heridos, entre ellos elementos de la Policía Nacional y vehículos de vecinos. Además, el árbitro Saíd Martínez, quien dirigió el encuentro, pero también su unidad de transporte sufrió daños. Comenzando, la Comisión de Disciplina determinó, tal y como adelantó EL HERALDO, que el club local, Motagua, recibió un castigo de tres partidos que tiene que jugar fuera de Tegucigalpa como responsables de incumplir la seguridad en el clásico. También el Ciclón Azul tendrá que pagar una multa de 100 mil lempiras y regresaría al Nacional hasta una posible final.