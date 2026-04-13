Oficial: Cantidad de casquillos de bala, heridos y daños tras pelea de barras de Olimpia y Motagua

Este lunes se terminó que confirmar el dato oficial de daños que dejó el enfrentamiento entre barras previo al clásico entre Motagua y Olimpia. Estos son los detalles.
La previa del clásico entre Motagua y Olimpia se vio marcada por la violencia en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convirtiéndose en un escenario de tensión y miedo para los aficionados.
En las cercanías del recinto se reportó una balacera que dejó varias personas heridas.
Los disturbios obligaron a retrasar el inicio del partido correspondiente a la jornada 18 del Clausura 2026 de Liga Nacional.
La zona sirvió como un auténtico campo de batalla tras los enfrentamientos entre barras.
La situación generó caos y pánico entre quienes se encontraban en el lugar.
Pese al ambiente hostil, el partido se llevó a cabo y Olimpia se impuso 1-0 con gol de Edwin Rodríguez.
Tras los hechos, la Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado oficial detallando lo ocurrido.
En el informe, las autoridades confirmaron el hallazgo de siete casquillos de bala en la escena.
También se identificaron cuatro muestras de sangre como parte de las evidencias recolectadas.
Al menos 30 vehículos fueron inspeccionados, varios de ellos con daños materiales.
La Policía confirmó que al menos dos civiles resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Escuela.
Asimismo, un agente policial también sufrió lesiones durante los disturbios.
Las autoridades aseguraron que todos los afectados se encuentran fuera de peligro.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad condenó los hechos y advirtió que se actuará con firmeza para capturar a los responsables.