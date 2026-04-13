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Oficial: Cantidad de casquillos de bala, heridos y daños tras pelea de barras de Olimpia y Motagua

La Secretaría de Seguridad condenó los hechos y advirtió que se actuará con firmeza para capturar a los responsables.

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 13:08
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Este lunes se terminó que confirmar el dato oficial de daños que dejó el enfrentamiento entre barras previo al clásico entre Motagua y Olimpia. Estos son los detalles.

Fotos: Cortesía.
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La previa del clásico entre Motagua y Olimpia se vio marcada por la violencia en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
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Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convirtiéndose en un escenario de tensión y miedo para los aficionados.
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En las cercanías del recinto se reportó una balacera que dejó varias personas heridas.
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Los disturbios obligaron a retrasar el inicio del partido correspondiente a la jornada 18 del Clausura 2026 de Liga Nacional.
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La zona sirvió como un auténtico campo de batalla tras los enfrentamientos entre barras.
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La situación generó caos y pánico entre quienes se encontraban en el lugar.
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Pese al ambiente hostil, el partido se llevó a cabo y Olimpia se impuso 1-0 con gol de Edwin Rodríguez.
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Tras los hechos, la Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado oficial detallando lo ocurrido.
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En el informe, las autoridades confirmaron el hallazgo de siete casquillos de bala en la escena.
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También se identificaron cuatro muestras de sangre como parte de las evidencias recolectadas.
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Al menos 30 vehículos fueron inspeccionados, varios de ellos con daños materiales.
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La Policía confirmó que al menos dos civiles resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Escuela.
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Asimismo, un agente policial también sufrió lesiones durante los disturbios.
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Las autoridades aseguraron que todos los afectados se encuentran fuera de peligro.
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Finalmente, la Secretaría de Seguridad condenó los hechos y advirtió que se actuará con firmeza para capturar a los responsables.
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