Captan lanzamiento de botellas contra jugadores de Olimpia previo al clásico

Un video captó el momento exacto en que una botella de vidrio fue lanzada contra jugadores del Club Olimpia Deportivo mientras ingresaban en fila al Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.
El hecho se sucitó en medio de un ambiente de violencia previo al clásico entre los aficionados del Club Olimpia Deportivo y Fútbol Club Motagua.
En las imágenes se observa cómo el objeto pasa a pocos centímetros de la cabeza de uno de los futbolistas, quien logra esquivarlo en cuestión de segundos.
Tras el incidente, los jugadores que venían detrás reaccionaron de inmediato, inclinándose para evitar ser alcanzados por otros posibles objetos.
Con gestos de temor, agachados y acelerando el paso, los deportistas completaron su ingreso a las instalaciones del estadio.
El hecho ocurrió en un contexto de alta tensión, luego de los disturbios protagonizados por barras del Club Olimpia Deportivo y Fútbol Club Motagua en los alrededores del recinto.
Horas antes, se registró una batalla campal en la que se lanzaron piedras de gran tamaño y se reportaron detonaciones de arma de fuego, generando caos en la zona.
El enfrentamiento dejó cuatro personas heridas, además de un agente policial con una lesión de gravedad en la cabeza.
Los heridos fueron identificados como: Rony Galo, Raúl Alexander Gómez, Randal Andino y Ángel Daniel Rodríguez.
Ante la escalada de violencia, las autoridades deportivas anunciaron la suspensión momentánea del clásico entre Olimpia y Motagua.
El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad en los eventos deportivos en Honduras, especialmente en partidos de alta rivalidad.
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de los actos violentos registrados en el estadio y sus alrededores.