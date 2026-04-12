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Motivo de la pelea de barras, terror en las afueras del Nacional y Olimpia hace sufrir a Motagua

El partido incluso estuvo a punto de ser suspendido por incidentes entre los aficionados

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 18:55
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Olimpia venció 1-0 a Motagua en una nueva edición del clásico nacional marcado por la violencia entre aficionados. Las postales que dejó el partido.

Fotos: EL HERALDO.
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Este domingo 12 de abril se disputó una nueva edición del clásico nacional entre Motagua y Olimpia.

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Lo que parecía que iba a ser una fiesta deportiva se vio manchada desde la previa.

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Las barras de ambos equipos tuvieron un gran enfrentamiento en las afueras del estadio Nacional.

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Tres personas resultaron gravemente heridas por este incidente que mancha el fútbol de nuestro país.

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Las fotos eran lamentables y le dieron la vuelta al mundo.

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Medios informan que el detonante fue la llegada de la barra del Olimpia al estadio, pese a tener prohibida la entrada.

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Afortunadamente, no hubieron personas muertas tras el incidente.

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Lo que sí hubieron fueron 3 heridos, en su mayoría de la barra Los Revolucionarios.

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En un principio incluso se informó que el partido había sido cancelado. Así quedó el bus del Olimpia.

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Carros quedaron dañados en las afueras del estadio.

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Finalmente la Policía Nacional logró controlar la situación y retomar el orden.

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Autoridades de ambos equipos se reunieron y decidieron que sí se iba a jugar el clásico.

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Para ello se montó un fuerte dispositivo de seguridad adentro y en las afueras del coloso capitalino.

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Las guapas edecanes deslumbraron con su belleza previo al arranque del partido.

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Esta familia dio un mensaje positivo después del momento de tensión que se vivió por la pelea de barras.

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Solo los aficionados que hicieron sus ingreso antes de los disturbios pudieron presenciar el partido.

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Este fue el 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas, Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Michaell Chirinos y Jorge Benguché.
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Así salió Motagua: Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Rodrigo Gómez, Óscar Discua, Alejandro Reyes, Jefryn Macías, Romario y Rodrigo de Olivera.
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Previo al pitazo inicial se dio un minuto de silencio por la muerte de la madre de un árbitro catracho.

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Olimpia salió intenso desde los primeros minutos en busca del primer gol del partido.

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Edwin Rodríguez ejecutó un tito libre por bajo de la barrera y el meta Luis Ortiz no la pudo controlar, se le escapó y puso el 1-0 a favor de Olimpia.
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Así fue el "oso" de Ortiz que le permitió el primer gol del juego a los leones.

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Olimpia celebró con todo el tanto que los ponía arriba en el marcador.

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En los minutos siguientes, los albos intentaron ampliar la ventaja.

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Benguché y Chirinos insistieron, pero no estuvieron finos a la hora de definir.

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El primer tiempo finalizó 1-0 a favor de Olimpia. Los jugadores de Motagua salieron cabizbajos.

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Pese a tener prohibida la entrada, la afición de Olimpia se instaló en sol sur del Nacional.

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Para la segunda parte, Olimpia siguió teniendo ocasiones claras de gol, incluso Chirinos falló un penal.

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El marcador no se movió y Olimpia venció a Motagua 1-0.
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Con este resultado, ambos equipos quedan empatados en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos.

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