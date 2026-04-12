Motivo de la pelea de barras, terror en las afueras del Nacional y Olimpia hace sufrir a Motagua

Olimpia venció 1-0 a Motagua en una nueva edición del clásico nacional marcado por la violencia entre aficionados. Las postales que dejó el partido.
Este domingo 12 de abril se disputó una nueva edición del clásico nacional entre Motagua y Olimpia.
Lo que parecía que iba a ser una fiesta deportiva se vio manchada desde la previa.
Las barras de ambos equipos tuvieron un gran enfrentamiento en las afueras del estadio Nacional.
Tres personas resultaron gravemente heridas por este incidente que mancha el fútbol de nuestro país.
Las fotos eran lamentables y le dieron la vuelta al mundo.
Medios informan que el detonante fue la llegada de la barra del Olimpia al estadio, pese a tener prohibida la entrada.
Afortunadamente, no hubieron personas muertas tras el incidente.
Lo que sí hubieron fueron 3 heridos, en su mayoría de la barra Los Revolucionarios.
En un principio incluso se informó que el partido había sido cancelado. Así quedó el bus del Olimpia.
Carros quedaron dañados en las afueras del estadio.
Finalmente la Policía Nacional logró controlar la situación y retomar el orden.
Autoridades de ambos equipos se reunieron y decidieron que sí se iba a jugar el clásico.
Para ello se montó un fuerte dispositivo de seguridad adentro y en las afueras del coloso capitalino.
Las guapas edecanes deslumbraron con su belleza previo al arranque del partido.
Esta familia dio un mensaje positivo después del momento de tensión que se vivió por la pelea de barras.
Solo los aficionados que hicieron sus ingreso antes de los disturbios pudieron presenciar el partido.
Este fue el 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas, Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Michaell Chirinos y Jorge Benguché.
Así salió Motagua: Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Rodrigo Gómez, Óscar Discua, Alejandro Reyes, Jefryn Macías, Romario y Rodrigo de Olivera.
Previo al pitazo inicial se dio un minuto de silencio por la muerte de la madre de un árbitro catracho.
Olimpia salió intenso desde los primeros minutos en busca del primer gol del partido.
Edwin Rodríguez ejecutó un tito libre por bajo de la barrera y el meta Luis Ortiz no la pudo controlar, se le escapó y puso el 1-0 a favor de Olimpia.
Así fue el "oso" de Ortiz que le permitió el primer gol del juego a los leones.
Olimpia celebró con todo el tanto que los ponía arriba en el marcador.
En los minutos siguientes, los albos intentaron ampliar la ventaja.
Benguché y Chirinos insistieron, pero no estuvieron finos a la hora de definir.
El primer tiempo finalizó 1-0 a favor de Olimpia. Los jugadores de Motagua salieron cabizbajos.
Pese a tener prohibida la entrada, la afición de Olimpia se instaló en sol sur del Nacional.
Para la segunda parte, Olimpia siguió teniendo ocasiones claras de gol, incluso Chirinos falló un penal.
El marcador no se movió y Olimpia venció a Motagua 1-0.
Con este resultado, ambos equipos quedan empatados en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 20 puntos.